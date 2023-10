Napoli, movida violenta tra giovanissimi: 15enne accoltella alla schiena un ragazzo di 20 anni

Napoli, 10 ottobre 2023 – Movida violenta a Napoli tra giovanissimi dove un 15enne ha accoltellato alla schiena un ragazzo di 20 anni. Il movente dell'aggressione è ancora sconosciuto. Quello che certo è che i due si conoscevano e probabilmente avevano qualche questione personale in sospeso per motivi. L’aggressione è avvenuta a inizio settembre e ora i carabinieri della stazione di Scampia hanno eseguito una misura cautelare in un istituto penitenziario minorile emessa dal gip per i Minorenni partenopei nei confronti del ragazzo di 15 anni che ha sferrato il colpo ed è accusato tentato omicidio.

Le indagini

L’aggressione è accaduta dieci minuti dopo la mezzanotte dello scorso 3 settembre in via Monte Rosa, una zona della movida nella periferia partenopea. Quella sera i carabinieri furono chiamati nel pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli dove poco prima, trasportato dal personale del 118, era arrivato un 20enne ferito con un fendente alla spalla sinistra e in gravi condizioni. Le indagini dei carabinieri di Scampia - coordinati dalla Procura minorile - hanno raccolto diversi indizi nei confronti del 15enne indagato che pare già conoscesse la vittima. Le ragioni del gesto non sono ancora chiare, ma potrebbero essere legate a pregresse discussioni di natura personale.