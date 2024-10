Movida violenta a Napoli, 20enne ferito alla testa da un colpo di pistola. Fermati due minorenni armati di coltello

Napoli, 27 ottobre 2024 - Ventenne ferito alla nuca da un colpo di pistola, due minorenni sono stati fermati armati di coltello. È il bilancio della movida violenta del sabato notte a Napoli. I due episodi non sono collegati tra loro, ma sono il segno di una violenza sempre più diffusa. Ed pè successo a pochi giorni dall’omicidio di Emanuele Tufano, il 15enne vittima di un agguato da parte di due minorenni.

Ferito da un colpo di pistola

Il 20enne ferito da un colpo di pistola era in auto con altri due amici quando è stato avvicinato da uno scooter. A bordo c’erano due persone, una di loro ha sparato a sangue freddo, colpendolo alla testa. È successo questa notte nella zona di Chiaiano a Napoli.

Secondo quanto ha riferito agli agenti del commissariato Arenella a Napoli, è stato trasportato alle due della scorsa notte all'ospedale Cto. I medici lo hanno medicato e dimesso con 10 giorni di prognosi. Il passeggero dello scooter avrebbe allora esploso il colpo senza un reale motivo.

Minorenni armati di coltello

Due minorenni armati di coltelli sono stati fermati dai Carabinieri della compagnia Napoli Centro. I due non sanno cosa rispondere: consegnano quelle due armi, ma chiedono di non avvisare i loro genitori. I carabinieri devono farlo e il silenzio di mamma e papà, quando scoprono cosa è accaduto, pesa più di qualsiasi condanna. I ragazzini sono stati denunciati per porto abusivo di armi, e i due coltelli sequestrati.

Movida violenta: il bilancio di arresti e denunce

Nella stessa serata un 46enne indiano è stato sorpreso in strada con un tondino di ferro di un metro. Un 24enne marocchino trovato all'esterno di un negozio di abbigliamento con alcuni capi appena rubati. Un 25enne napoletano è stato trovato in possesso di 7 dosi di marijuana. Per un 42enne e un 51enne, in auto con cinque telefoni, cinque sim e due carte di credito intestate ad altre persone. Anche loro denunciati perché non hanno saputo fornire spiegazioni sull'origine di quel materiale.

Nel bilancio, anche un parcheggiatore abusivo di 53 anni e 5 persone alla guida senza patente. Una di queste non supera i 17 anni. Durante il servizio sono stati controllati anche i locali. Uno è stato sanzionato per violazioni in materia igienico sanitaria. Un giovane è stato segnalato alla Prefettura e ben 34 le contravvenzioni al codice della strada notificate, diverse ad automobilisti con targa estera.