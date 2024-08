Napoli, 21 agosto 2024 - Un uomo di 63 anni è stato trovato morto a Napoli dai carabinieri della stazione di Fuorigrotta, intervenuti in un appartamento al civico 50 di via Venezia Giulia. Secondo una prima ricostruzione degli uomini dell'Arma, l'uomo sarebbe morto dopo una colluttazione con il suo coinquilino, un napoletano di 46 anni. Quest'ultimo è stato bloccato, mentre proseguono le indagini per chiarire cosa sia successo.