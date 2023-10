Morto Mister Pella Pazzo, il tiktoker napoletano stroncato da un infarto a 40 anni. “Giocava con i figli ed è caduto a terra”

Napoli, 3 ottobre 2023 – È morto per un malore Mister Pella Pazzo, il tiktoker napoletano stroncato da un infarto mentre giocava con i figli al parco. Aveva solo 40 anni Lorenzo Della Femine – questo il vero nome del tiktoker seguito da un milione e mezzo di follower – morto in ospedale lunedì 2 ottobre. Mister Pella Pazzo lascia la moglie e tre figli, con i quali viveva nelle case popolari di Casalnuovo, vicino a Napoli.

Da poco aveva scoperto di avere la labirintite batterica: un’infiammazione che lo preoccupava tanto da condividere i suoi stati d’animo con i suoi follower. E, infatti, i suoi ultimi video girati dal letto, parlano proprio di questo. La notizia sta facendo il giro del web, tanti i commenti che stanno invadendo i social.

Su TikTok spunta anche un audio, un collage di messaggi whatsapp, che racconta gli ultimi istanti di vita del 40enne di Casalnuovo: “Stava giocando a pallone con i figli giù al parco. All'improvviso è caduto a terra. Hanno chiamato l’autoambulanza: l’hanno portato in ospedale, ma già era morto”.

Lorenzo era diventato una vera star su TikTok, dove sulla pagina MisterPellaPazzoFamily postava scene di vita quotidiana, con la moglie e i figli. Raccontava tutto ai suoi follower, che lo adoravano: quasi un milione e mezzo di fan che, da ieri, stanno postando video e immagini in sua memoria.

Da quanto si apprende, il 40enne sarebbe stato stroncato da un malore. Da quanto sta circolando in rete, Mister Pella Pazzo si sarebbe sentito male lunedì pomeriggio mentre si trovava con i tre figli al parco. Il malore improvviso e poi la corsa disperata in ambulanza in ospedale, la clinica Villa dei Fiori di Acerra. Ma non ce l’ha fatta: è morto per arresto cardiocircolatorio.

Lorenzo Della Femine soffriva di labirintite. “Ho un batterio nell’orecchio”, aveva detto in un video ai suoi follower. E infatti pare stesse prendendo diversi farmaci per curare l’infezione che lo costringeva a letto. Forse se lo sentiva che qualcosa non andava: in uno degli ultimi video fa un bilancio della sua vita – “ho sbagliato tanto” – seguito da una dichiarazione d’amore alla moglie: “Stiamo insieme da 24 anni, è la vita mia”.

"Ci siamo conosciuti sul set di Gomorra 5. Troppo presto per morire. Buon viaggio Misterpellapazzo" ha scritto sui social il creator napoletano Massimo Cerbone (40 milioni di follower). In lacrime la tiktoker partenopea Rita De Crescenzo: in un video chiede rispetto per la famiglia. TikTok è pieno di video dei fan che con l’hashtag MisterPellaPallaFamily stanno riversando sul social network tutto il loro affetto e il dolore per la scomparsa del 40enne.