Fotografia in lutto: è morto Mimmo Jodice, uno dei maestri dell'avanguardia

NapoliFotografia in lutto: è morto Mimmo Jodice, uno dei maestri dell'avanguardia
28 ott 2025
REDAZIONE NAPOLI
Aveva 91 anni. Ha collaborato con alcuni tra i più grandi artisti, da Andy Warhol a Michelangelo Pistoletto e Alberto Burri

Il fotografo Mimmo Jodice

Roma, 28 ottobre 2025 – Lutto nel mondo della fotografia. È morto a 91 anni Mimmo Jodice, considerato uno dei più importanti fotografi al mondo e tra i principali esponenti della fotografia d'avanguardia. Nella sua lunga carriera ha collaborato con alcuni tra i più grandi artisti dell'epoca: Andy Warhol, Sol LeWitt, Joseph Beuys, Michelangelo Pistoletto, Jannis Kounellis, Alberto Burri tra gli altri. Ha esposto la sua arte con personali nei musei di tutto il mondo: dal Philadelphia Museum of Art nel 1995 alla Maison Européenne de la Photographie nel 1998.

Non so se la bellezza salverà il mondo, ma per me è balsamo e quiete

In questa frase, pronunciata con la voce calma di chi ha passato una vita a misurare la luce, c'è tutto Mimmo Jodice, protagonista di una stagione irripetibile della fotografia italiana, quella in cui l'obiettivo non serviva solo a documentare, ma a capire, a sentire, a prendere posizione.

La mostra 'Mimmo Jodice. Senza tempo' presso le Gallerie Italia di Torino (2023)
Gli esordi da autodidatta

Nato a Napoli, nel Rione Sanità, figlio di un'Italia povera e indomita, Domenico detto 'Mimmo' Jodice aveva imparato presto che il vedere è una forma di resistenza.  Negli anni Cinquanta si avvicina per caso alla fotografia. Non aveva studi accademici: autodidatta, curioso, mosso da una fame di immagini più che di pane. Nei primi esperimenti degli anni Sessanta – quelli presentati da Lucio Amelio, tra i fermenti dell'arte concettuale napoletana – la fotografia diventa linguaggio puro, spazio di libertà. Collabora con Andy Warhol, Joseph Beuys, Sol LeWitt, Michelangelo Pistoletto, Jannis Kounellis: artisti che, come lui, credevano che l'arte potesse cambiare la percezione del reale. Fu allora che Jodice cominciò a pensare la fotografia come un'arte autonoma.

Volevo che la fotografia entrasse nell'Accademia come il disegno o la scultura

Diceva Jodice. E alla fine riuscì nel suo proposito: dal 1970 al 1994 insegnò fotografia all'Accademia di Belle Arti di Napoli, dove fondò la prima cattedra italiana della disciplina. Per generazioni di studenti fu maestro e compagno di cammino, uno che portava i ragazzi per strada “a educare lo sguardo alla luce”.

La mostra 'Mimmo Jodice. Senza tempo' presso le Gallerie Italia di Torino (2023)
Giuli: “Scompare un maestro indiscusso”

“Con Mimmo Jodice scompare un maestro indiscusso della fotografia italiana e internazionale, un uomo di rara sensibilità che ha saputo raccontare con la luce l'anima nascosta delle città, dei volti, delle rovine, della memoria. Il suo sguardo era insieme antico e radicalmente moderno, capace di rendere visibile l'invisibile”. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. “La nostra amicizia – ha aggiunto Giuli –, maturata durante la mia presidenza al Maxxi, era nutrita dalla comune convinzione che le arti riescano a trovare un senso compiuto quando vengono poste al servizio della società. È esattamente l'ideale che il maestro Jodice perseguì lungo l'intero arco della sua inarrivabile carriera. A sua moglie Angela e alla sua famiglia va il mio caloroso abbraccio”.

