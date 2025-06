Napoli, ragazzo di 18 anni muore accoltellato in spiaggia

Napoli, 8 giugno 2025 – Tragedia in Campania, dove un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato allo stomaco al termine di un litigio scoppiato in una struttura balneare di Marina di Varcaturo, al confine tra i Comuni di Giugliano, in provincia di Napoli, e Castel Volturno, in provincia di Caserta.

Ancora non è chiara la dinamica dell’accaduto, quello che sembra ormai assodato è però che alla base della lite ci sarebbero futili motivi.

L'episodio si è verificato poco dopo le 13. Il diciottenne è stato soccorso e portato al Pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli da un’ambulanza privata che si trovava di passaggio

Nonostante i soccorsi, il ragazzo è morto in ospedale dopo circa un'ora di agonia. Ad essergli fatali sarebbero state le due coltellate al torace. Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine.