Napoli, due morti a calcetto nella stessa sera

Napoli, 15 luglio 2023 – Si sono accasciati mentre giocavano. La partita di calcetto è stata fatale per due uomini che sono morti ieri sera in campo. I campi in realtà sono due, il primo ad Arzano. Il secondo a Casoria. Due episodi distinti ma ravvicinati nel tempo e nello spazio.

Hinterland Nord di Napoli: siamo ad Arzano, dove un gruppi di amici si è riunito per la partitella di rito. Uno di loro, un 51enne, all’improvviso si accascia. Subito i compagni chiamano il 118 ma i soccorsi si riveleranno inutili. L’uomo è già spirato. Sul posto arrivano anche i carabinieri e la salma viene sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria che deciderà se effettuare l’autopsia.

Passa meno di un’ora, ci spostiamo di qualche chilometro ad est. A Casoria, via Mario Pagano, un altro gruppetto sta giocando a calcetto. Un malore improvviso colpisce un 48enne: anche per lui i tentativi di rianimazioni sono vani. In questo caso c’è il nulla osta per i funerali.