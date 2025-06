Mondragone, 16enne in scooter travolto e ucciso da un pirata della strada

Caserta, 28 giugno 2025 - Caccia al pirata della strada che ieri sera ha investito e ucciso il 16enne Luigi Petrella a Mondragone, in provincia di Caserta. L'incidente è avvenuto in via Padule, l'autista dopo essersi scontrato con lo scooter del ragazzo è fuggito senza prestare soccorso al minorenne, poi morto appena dopo l'arrivo al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno.

I carabinieri giunti sul posto dopo l'incidente hanno trovato lo scooter Honda a terra, mentre il giovane era già stato portato via dall'ambulanza. Dai primi rilievi effettuati dai militari non c'era traccia di un'altra auto, ma i danni suggerivano che il minorenne avesse urato un mezzo (Il giovane nell'urto è stato sbalzato dal motorino ed ha sbattuto la testa contro un palo, ndr), ipotizzando così che qualcuno si fosse allontanato in auto dal luogo dell'incidente. Per ricostruire l'esatta dinamica gli investigatori stanno esaminando le immagini di telecamere di videosorveglianza.

La tragica notizia della morte del ragazzo è stata data sui social dal sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga: "Non esistono parole, gesti, silenzi è un dolore che fa scoppiare mente e cuore. Il mio pensiero va alla famiglia distrutta dal dolore ed a Luigi, un ragazzo meraviglioso della nostra terra, che a soli 16 anni, è morto nella serata di ieri in un incidente con il motorino", ha scritto il primo cittadino nel post.