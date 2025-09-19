Napoli, il ‘miracolo’ di San Gennaro si ripete: il significato nella credenza popolare partenopea

Napoli, 19 settembre 2025 – Napoli festeggia il nuovo 'miracolo’ di San Gennaro. Di miracolo si parla, nella tradizione partenopea, quando nel giorno dedicato al santo patrono della città la reliquia solida che viene lui attribuita, contenuta nella Reale Cappella del Tesoro in Duomo, si scioglie.

Il rito vuole che l’abate della cappella – in questo caso monsignor Vincenzo de Gregorio – estragga l’ampolla, la scuota e aspetti che la sostanza solida contenuta all’interno di sciolga. Se la presunta liquefazione avviene, allora i fedeli salutano il rinnovato prodigio, che è di buon auspicio per il futuro della comunità

L’annuncio oggi è stato dato alle 10.08 nel Duomo di Napoli, gremito per la celebrazione. “Possiamo annunciare con gioia che la reliquia è stata trovata completamente liquida” ha esclamato monsignor De Gregorio. Parole salutate dal classico sventolio di fazzoletti bianchi dall'altare.

Il rito della presunta liquefazione

Il rito di San Gennaro a Napoli viene ripetuto tre volte durante l’anno religioso, il 16 dicembre, in ricordo dell'eruzione del Vesuvio del 1631, quando il sangue si sciolse e, secondo la tradizione, la lava si fermò, salvando la città, il sabato che precede la prima domenica di maggio, in memoria della traslazione delle reliquie del Santo da Pozzuoli a Napoli. Ma l’appuntamento più atteso è quello del 19 settembre, ricorrenza della decapitazione del giovane vescovo di Benevento.

Alle celebrazioni, tra gli altri, c’è il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e presidente della deputazione della Cappella del tesoro di San Gennaro, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, l'ex presidente della camera e candidato governatore per il centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Campania Roberto Fico e l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Il significato attribuito al mancato scioglimento

La mancata liquefazione è considerata un presagio di sventura o un avvertimento di eventi negativi imminenti. Nella storia, la è stata spesso associata, dalla credenza popolare, a eventi drammatici che hanno colpito Napoli o l'Italia. Per restare ai giorni nostri, per esempio, nel 2020 la reliquia non si era sciolta. Fatto che è stato suggestivamente collegato alla pandemia Covid.

La Chiesa cattolica non ha mai riconosciuto ufficialmente il fenomeno come un miracolo, ma incoraggia la devozione popolare che per la scienza è di fatto una superstizione. Allo stesso tempo, non ha mai autorizzato un'analisi scientifica approfondita del contenuto delle ampolle.