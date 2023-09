Miracolo di San Gennaro, cosa succede se il sangue non si scioglie (secondo la tradizione)

Napoli, 19 settembre 2023 – É il giorno del santo patrono di Napoli e nel Duomo cresce l’attesa per il miracolo di San Gennaro. La Cattedrale è affollata di fedeli, cittadini e turisti fin dalla mattina presto e nell’attesa vengono intonati i canti propiziatori e le preghiere.

La cerimonia

Il Duomo, nella giornata di oggi, sarà aperto tutto il giorno. Alle 9.45, l'arcivescovo Domenico Battaglia si recherà nella Cappella del Tesoro. Con l'abate, monsignor Vincenzo de Gregorio, e il sindaco Gaetano Manfredi, provvederà all'apertura della cassaforte dove sono custodite le ampolle con il sangue che saranno poste sul tronetto, portato a spalla dai seminaristi fino all'altare maggiore della Cattedrale dove, alle 10, avrà inizio la celebrazione eucaristica nel corso della quale, se si rinnoverà il prodigio della liquefazione del sangue, verrà dato l'annuncio ai presenti. Prima della conclusione della messa, l'arcivescovo, percorrendo la navata centrale, si recherà all'esterno della Cattedrale, per esporre ai fedeli e alla città le ampolle con il sangue. Al termine, l'ampolla con il sangue verrà portata sull'altare maggiore, affidata a un canonico per la venerazione del popolo fino alle 12.30. Le preghiere e la venerazione riprenderanno dalle 16.30 alle 18.30.

Cosa succede se il sangue non si scioglie

Devozione e superstizione, fede e leggenda, storia e racconti popolari, con il miracolo di San Gennaro si rinnova una delle più sentite e profonde tradizioni napoletane, un evento che ad ogni occasione ha comunque un significato sia per chi ci crede sia anche per gli scettici. E se il sangue non si scioglie in una delle tre occasioni all’anno in cui si rinnova la cerimonia i napoletani tremano, e per nessuno è un buon segno. Tutto si mescola quando si parla del prodigio della liquefazione del sangue del patrono partenopeo, e se il miracolo non avviene è per molta gente un presagio dell’inizio di un periodo negativo per la città o di qualche sciagura. E ci sono alcuni precedenti storici che lo dimostrerebbero: il sangue non si è sciolto nel 1939 e nel 1940, anni di inizio della Seconda Guerra Mondiale e dell’ingresso dell’Italia nel conflitto, poi nel 1943 con l’occupazione nazista di Napoli, nel 1973 quando in città ci fu un’epidemia di colera, oppure il 1980 con il terremoto in Irpinia. Più recenti i casi del 2016, anno di grandi incendi sul Vesuvio e del terremoto a Ischia, e poi il 2020, la prima annata della pandemia di Covid.