Minacce di morte al presidente dell’Arcigay Napoli: “Se vuoi campare 100 anni, non fare politica”

Napoli, 17 dicembre 2024 - Minacce di morte e messaggi intimidatori al presidente dell’Arcigay Napoli, Antonello Sannino, finito sotto il fuoco incrociato di messaggi e telefonate anonime. “Sono ore che continuo a ricevere sms e telefonate minatorie – racconta Sannino sui social – dove mi intimano di farmi i fatti miei e di non fare politica se voglio, testualmente: ‘campare 100 anni’. Ho già sporto denuncia alle autorità di pubblica sicurezza.

Numerosi i messaggi di solidarietà e sostegno che gli stanno arrivando in queste ore al presidente dell’Arcigay partenopea. “Ovviamente sono preoccupato, ma penso che la cosa più giusta sia la denuncia alle forze dell'ordine ed ovviamente a voi tutte e tutti”, dice Sannino rivolto all’associazione Antinoo Arcigay di Napoli, di cui è presidente.

La base di Antinoo ha espresso “incondizionata solidarietà al presidente che, nelle ultime ore, è stato attinto da allarmanti e vili messaggi intimidatori da parte di individui rimasti nell'anonimato”.

Antinoo: “Attacco preoccupante”

“L'impegno di Sannino, che si è sempre battuto con determinazione e chiarezza non solo a difesa dei diritti civili delle persone Lgbt+, ma anche a tutela della legalità in un territorio troppo spesso segnato da comportamenti poco chiari e di discutibile trasparenza - si legge in una nota dell'associazione - sta esponendo il presidente di Antinoo Arcigay Napoli ad un attacco tanto inaccettabile quanto preoccupante”.

“Consapevoli del fatto che la società civile dell'area vesuviana riconosce in Sannino una voce credibile e affidabile contro ogni forma di presunta illegalità e contro ogni atteggiamento odiosamente omertoso, auspichiamo che le autorità competenti facciano al più presto chiarezza sui mittenti che si nascondono dietro le reiterate minacce che stanno giungendo al nostro presidente”, conclude la nota.