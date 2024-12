Militare investito a Napoli da 14enne che non si ferma all’alt: “Temevo di perdere lo scooter”

Napoli, 1 dicembre 2024 – Un militare dell’esercito è stato investito nella zona di piazza Dante a Napoli da un 14enne che non si è fermato all’alt: è successo durante i controlli straordinari nei punti nevralgici della movida partenopea. In seguito bloccato dai carabinieri e accompagnato in caserma, il ragazzo ha dichiarato ai genitori che temeva di perdere lo scooter: per questo avrebbe tentato la fuga. È stato denunciato per resistenza.

Il militare, caporale di grado e impiegato nel servizio ‘Strade sicure’, si è visto lo scooter franare addosso mentre stava facendo retromarcia.

Nel corso della serata, cinque minorenni in scooter sono stati multati nella stessa zona. Quattro ragazzi, tra i 15 e i 20 anni, sono stati trovati in possesso di armi, tra cui un coltello a serramanico lungo 15 centimetri, una lama di 25 centimetri, uun coltello da 23 centimetri e un tirapugni in acciaio.