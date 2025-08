Morte Michele Noschese, la procura di Roma indaga per omicidio preterintenzionale

Roma, 1 agosto 2025 – Sequestrata la salma di Michele Noschese, il 35enne napoletano noto come ‘Dj Godzi’ morto a Ibiza il 19 luglio scorso in seguito a un intervento della polizia spagnola in casa sua. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale. L'ipotesi è dunque che l'uomo sia deceduto in seguito al trattamento degli agenti iberici che l'hanno immobilizzato.

Secondo la versione Guardia Civil, invece, il deejay ha perso la vita per un malore ed era sotto effetto di stupefacenti, come confermato dagli esami tossicologici. Alcuni testimoni sostengono, però, che gli agenti avrebbero malmenato il 35enne, ammanettato mani e piedi e messo a pancia in giù. L’intervento era stato richiesto dai vicini di casa per l’aggressione a un anziano.

Intanto, ieri, la Squadra Mobile di Napoli ha ascoltato il padre Giuseppe Noschese. Secondo quanto si è appreso, l'uomo ha ripetuto le dichiarazioni rese sull'isola dove risiedeva il figlio e che ora sono state formalmente acquisite e che confluiranno nel fascicolo aperto dagli inquirenti capitolini, competenti quando si tratta di fare luce sui presunti delitti riguardanti i cittadini italiani all'estero. Non entro nel merito di quello che è successo, ma in Italia se una persona è in forte stato di agitazione, è dispnoico, cioè ha una insufficienza respiratoria, si chiama un servizio di assistenza sanitaria e non si chiede invece l'intervento della polizia", ha dichiarato all'uscita Giuseppe Noschese, peraltro medico.

“Come famiglia non vogliamo vendetta ma giustizia – ha ripetuto ai cronisti –. Michele era un ragazzo che aveva realizzato il sogno della sua vita, si era realizzato come dj e producer a livello mondiale, tante discoteche dopo la sua morte hanno trasmesso le sue tracce, ci sono state manifestazioni importanti di suoi fan qui a Napoli ma anche a Ibiza e a Miami dove sono stati esposti display luminosi. Aveva raggiunto una notorietà che sinceramente anche noi, come famiglia, ignoravamo". "Il nostro obiettivo ora è riportarlo a Napoli e di cremare il corpo dopo che la madre e il fratello più piccolo l'avranno visto", ha concluso.