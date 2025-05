Michele Napolitano con una pistola calibro 38: la festa scudetto del tiktoker finisce in carcere

Napoli, 24 maggio 2025 – E’ finita nel peggiore dei modi la festa scudetto di Michele Napolitano. E cioè in manette. Sullo scooter con due amici il giovane tiktoker partenopeo – 220mila follower al seguito – ha superato il blocco del traffico di via Acton, vicino piazza del Plebiscito. I carabinieri hanno tentato di fermarlo ma lui è scappato a piedi.

Michele Napolitano in un frame di un video su Tiktok

Nella fuga ha gettato una pistola nei giardini di Molosiglio ma i militari hanno visto tutto. L’hanno fermato, non senza difficoltà e rimediando anche qualche escoriazione. E portato in carcere.

L’arma, una pistola tipo revolver con matricola abrasa e carica di 6 proiettili, calibro 38 special, è stata sequestrata: sarà sottoposta ad accertamenti balistici.

Napolitano, 26 anni, ha dei precedenti con la giustizia. Nel febbraio 2024 era stato denunciato per atti persecutori ai danni di un 16enne, conosciuto giocando online, bersagliato con insulti e minacce, non solo online ma anche via telefono. Il ragazzo, messo alla gogna sui social, aveva poi sporto denuncia, spinto dal padre.

L’arresto di Napolitano è solo un episodio della folle notte napoletana, seguita alla vittoria del Napoli a Maradona, che è valsa il quarto scudetto per il club. I carabinieri contano una decina di rapine messe a segno approfittando del caos generale, diverse aggressioni con tre feriti accoltellati.

Nella fattispecie: un 47enne di Cercola è stato rapinato dello scooter e ferito con il calcio della pistola in via Sambuco: medicato a Villa Betania, è stato dimesso. Un 28enne di Caserta è stato accoltellato allo zigomo da sconosciuti e medicato all'ospedale Pellegrini, dove un cittadino belga di 27 anni è stato soccorso perché ferito con un'arma da taglio in via Poerio: la prognosi è di 10 giorni. E poi ci sono le tante carcasse di auto modificate per il solito corteo di festeggiamenti e poi abbandonate. Insomma, un parapiglia.

Napolitano non è l’unico giovane arrestato stanotte: 2 ragazzi di 17 e 18 anni sono stati sorpresi mentre innescavano un grosso petardo artigianale a piazza del Gesù. Perquisiti dai carabinieri, sono stati trovati in possesso di 6 petardi Kobra. Anche la loro serata è finita in commissariato.