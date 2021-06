Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata del 4 giugno a Napoli, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 26.8°C, la minima di 20.4°C, in leggero aumento rispetto ai giorni precedenti, lo zero termico si attesterà a 3.596 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare quasi calmo. Nessuna allerta meteo presente.

Focus: le previsioni in Italia

Bel tempo con poche nubi anche a Salerno

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata anche più a Sud, a Salerno e provincia. Non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25.4°C, la minima di 19.7°C, lo zero termico si attesterà a 3.599 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare quasi calmo. Nessuna allerta meteo presente.

Qualche nube in più ad Avellino

Nel pomeriggio sarà più variabile nell’entroterra campano. I cieli in prevalenza poco nuvolosi su Avellino e provincia lasceranno spazio a qualche nube in più nelle ore centrali della giornata, ma non sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 27.6°C, la minima di 15.7°C, lo zero termico si attesterà a 3.584 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in Campania

L'anticiclone tende a consolidarsi sul Mediterraneo centro-occidentale, garantendo una giornata improntata alla stabilità e a condizioni di prevalente bel tempo sulla Campania. Da segnalare solo locali addensamenti nuvolosi in sviluppo a ridosso dei rilievi nelle ore centrali del giorno, ma con bassa probabilità di fenomeni degni di nota. Temperature in aumento. Venti deboli a prevalente regime di brezza. Mare: da poco mosso a quasi calmo.