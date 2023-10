Blitz a Melito contro il clan Amato-Pagano: 8 arresti nella piazza di spaccio del “Parco Monaco”. Operazione anticamorra a Boscoreale e Boscotrecase: 21 in manette

Melito (Napoli), 11 ottobre 2023 – Blitz antidroga a Melito dei carabinieri contro lo spaccio gestito dal clan Amato-Pagano: 8 persone arrestate con le accuse di associazione per delinquere e spaccio di droga. L’operazione è stata svolta nella zona di spaccio di droga al dettaglio sotto il controllo criminale del clan camorristico, eseguita dai carabinieri della compagnia di Marano nell'ambito di attività d'indagine coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli.

Il blitz dei carabinieri (foto d'archivio)

L’indagine

I militari hanno eseguito il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con quattro persone finite in carcere e quattro ai domiciliari ritenute gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nel comune di Melito. Dalle risultanze investigative, è emerso che gli otto indagati, a partire dalla fine del 2018, conducevano “una persistente e strutturata attività di spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti, di tipo cocaina, hashish e marjuana, sotto il controllo criminale del clan camorristico Amato-Pagano”. Ognuno degli arrestati aveva un ruolo preciso, dal capo e promotore della piazza di spaccio denominata “Parco Monaco” agli addetti al confezionamento dello stupefacente, al trasporto delle sostanze, alla cessione al dettaglio delle dosi di doga e alla custodia delle stesse.

I carabinieri a Boscoreale

Blitz anticamorra a Boscoreale e Boscotrecase

Un altro blitz anticamorra ha interessato stamattina anche Boscoreale e Boscotrecase dove i carabinieri hanno arrestano 21 persone. I militari del gruppo di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, su richiesta della Dda, nei confronti di 21 persone, di cui 13 in carcere e 8 ai domiciliari, accusate a vario titolo di associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e vari reati commessi con “metodo mafioso” e con la finalità di agevolare le organizzazioni camorristiche “Pesacane” e “Gallo-Limelli-Vangone”, operanti nei territori di Boscoreale e Boscotrecase.

