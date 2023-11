Mattarella oggi a Napoli: sarà alla celebrazione degli 800 anni dell’Università Federico II e poi a Scampia

Napoli, 13 novembre 2023 – Visita a Napoli oggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato è in città in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 2023/2024 dell'Università Federico II, che apre le celebrazioni per gli 800 anni dell'ateneo. Mattarella sarà accolto dal rettore Matteo Lorito e dalla ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

Al termine della cerimonia, dalla sede centrale le celebrazioni si sposteranno nel complesso universitario di Scampia dove saranno inaugurati il laboratorio Connected Lab e gli ambulatori di cardiologia, pediatria ed endocrinologia per le attività di diabetologia e di nutrizione.

notizia in aggiornamento

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui