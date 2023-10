Massa di Somma, caccia di casa la figlia di 8 anni e due amichette. “Avete fatto fuggire il cane”

Napoli , 15 ottobre 2023 – Ha sbattuto fuori casa la figlia di 8 anni e altri due amichette perché, a suo dire, avevano fatto scappare il cane da casa. L'uomo, 49 anni, incensurato, è stato denunciato per abbandono di minori. È successo a Massa di Somma, un piccolo comune del Napoletano alle pendici del Vesuvio.

Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, la bambina stava giocando nella sua cameretta con le due amichette coetanee, quando il papà ha scoperto che il cane di famiglia era fuggito. Senza pensarci su, l'uomo ha aperto la porta e cacciato via le tre bimbe, lasciandole sole in strada sul marciapiede. Le piccole, in lacrime, si sono rifugiate in un negozio di detersivi ancora aperto per chiedere aiuto. Incredulo il negoziante che ha chiamato subito il 112. A questo punto per il 49enne è scattata la denuncia, mentre le bambine sono state affidate alla moglie dell'uomo che in quel momento era uscita per delle commissioni.