Martina Carbonaro, trovata morta la 14enne scomparsa ad Afragola. L’ex fidanzato in caserma

Afragola (Napoli), 28 maggio 2025 – L’allarme era scattato lunedì: Martina Carbonaro, 14 anni, non era più tornata a casa. Scomparsa nel nulla, dopo essere montata in scooter con un ragazzo, l’ex fidanzato. Si è temuto subito il peggio, e in effetti il peggio è successo.

Martina è stata trovata morta dai carabinieri della Compagnia di Casoria e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna: il suo corpo era nascosto in un edificio diroccato adiacente all’ex stadio ‘Moccia’. Immediatamente sono partite le indagini per omicidio: tra i sospettati c’è proprio l’ex ragazzo di Martina, rintracciato nella notte e tuttora trattenuto in caserma.

Già nel primo pomeriggio di ieri i militari dell'arma avevano ispezionato il luogo dove poi è stato individuato il cadavere della giovane. Tra la gente del posto si rincorrevano voci del ritrovamento dei vestiti della ragazza, in un primo momento smentite.

La morte di una adolescente di 14 anni è un “orrore dell'inaccettabile”, commenta il sindaco di Afragola Antonio Pannone: “E’ una immane tragedia che sconvolge la nostra comunità di fronte alla barbarie di chi non rispetta la libertà e la dignità femminile”.

Martina Carbonaro in una foto diffusa dalla madre dopo la scomparsa

Dalla sera del 26 maggio le ricerche andavano avanti a tappeto. Martina è uscita alle 19 dicendo che sarebbe tornata a breve, il tempo di un gelato con un’amica. L’ultimo contatto con la famiglia è stato alle 20.30, poi la 14enne non ha più risposto al telefono. Secondo il racconto della madre, una volta fuori con l’amica la figlia avrebbe incontrato l’ex fidanzato. Testimoni avevano riferito di averla vista in scooter con il ragazzo. Un allontanamento consenziente, si è ipotizzato, ma per la mamma Martina non lo avrebbe mai fatto, non sarebbe mai sparita così. Purtroppo aveva ragione.

In aggiornamento