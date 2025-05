Martina Carbonaro, la pm: “Tucci ha agito con crudeltà e c’è anche l’aggravante della relazione interrotta”

Napoli, 31 maggio 2025 – "Alessio Tucci ha agito con crudeltà, perché ha sferrato una serie di colpi sulla povera Martina". A dirlo la procuratrice di Napoli Nord, Annamaria Lucchetta, nel corso di una conferenza stampa durante la quale sono state illustrate le fasi dell'indagine sull'uccisione della 14enne Martina Carbonaro da parte del suo ex fidanzato ad Afragola. La titolare dell'inchiesta ha spiegato che al giovane omicida è stata contestata dunque l’aggravante della crudeltà oltre a quella di "una relazione affettiva, che si era interrotta".

"Sia ben chiaro non c'era alcun segnale di criticità di questa relazione affettiva – ha continuato Lucchetta –, nè ricevuta dalle forze nè da questa autorità giudiziaria. Noi parliamo di una relazione affettiva tra una bambina di 14 anni ed un ragazzo di appena 18 anni. Quindi che criticità poteva esserci? Eppure Tucci ha ammesso di aver agito in questo modo crudele perché Martina non voleva proseguire questa relazione, voleva continuare la sua vita non più con Tucci".

Il luogo dove è stata ritrovato il corpo della 14enne Martina Carbonaro, nei riquadri la ragazza e l'ex fidanzato Alessio Tucci ( Ansa)

La procuratrice del capoluogo campano ha spiegato anche le speranze di ritrovare Martina n vita "sono terminate quando abbiamo ritrovato gli occhiali che la povera ragazza non toglieva mai". Fondamentali per il ritrovamento del corpo "sono stati la geolocalizzazione del suo telefono cellulare e le immagini di videosorveglianza", ha aggiunto la pm sottolineando che la svolta si è avuta da un’immagine che ha ripreso Martina, in compagnia di Alessio Tucci, nei pressi di un casolare nelle vicinanze del campo Moccia. La procuratrice ha ricordato che dinanzi a queste evidenze il ragazzo "non ha fatto altro che ammettere i fatti, ammissione che ha reso nell'interrogatorio di garanzia".

"Questa vicenda mi ha fatto ricordare lo stupro di Caivano avvenuto due anni fa. Anche in quell'occasione erano minorenni le vittime e minorenni e giovanissimi i carnefici. Che fortunatamente sono salve, ma lese nella loro intimità", ha detto ancora Lucchetta. "Quindi io voglio rinnovare l'invito che già feci all'epoca – ha aggiunto – ben vengano tutte le disposizioni normative per prevenire e reprimere questi reati, ma alla luce di quello che sta accadendo bisogna mettere in campo iniziative a monte a livello sociale, nelle scuole, nelle famiglie: bisogna che ognuno di noi educhi i nostri figli a che cos'è l'amore. Voler bene – ha concluso il magistrato –significa accoglienza e non possesso".