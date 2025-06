Martina Carbonaro, Tucci trasferito dal carcere di Poggioreale per motivi di sicurezza

Napoli, 2 giugno 2025 – È stato trasferito per "motivi di sicurezza" Alessio Tucci, reo confesso dell'omicidio della 14enne Martina Carbonaro. Il ragazzo ha lasciato il carcere di Poggiorele a Napoli ed è stato portato in un altro penitenziario della Campania. Accolta dunque la richiesta della difesa, presentata dall'avvocato Mario Mangazzo, che temeva aggressioni per il suo assistito. Inoltre, ha spiegato il legale all'Ansa, "i familiari erano stati importunati in occasione della consegna di un borsone con indumenti al loro parente all'esterno della casa circondariale".

Tucci, che è accusato di omicidio pluriaggravato, occultamento di cadavere con l'aggravante della crudeltà, era stato condotto nel carcere di Poggioreale lo scorso mercoledì dopo il ritrovamento del corpo dell'ex fidanzatina all'interno del campo Moccia di Afragola. Martina è stata uccisa con diversi colpi di pietra perché non voleva più riprendere la relazione con Tucci, interrotta due settimane prima.

Domani mattina presso l'istituto di medicina legale di Napoli, sarà eseguita l'autopsia sul corpo della giovanissima vittima, che – da quanto si apprende – sarebbe morta dopo lunghi minuti di agonia in seguito ai colpi alla testa inferti con una pietra. Se questo dovesse essere confermato le implicazioni per l’assassino potrebbero essere pesanti e il suo quadro giuridico potrebbe aggravarsi ulteriormente.

Intanto alla famiglia di Martina offre il suo supporto l'associazione ‘La battaglia di Andrea’, che ha raccolto l'appello con il quale l'avvocato Sergio Pisani ha chiesto un supporto psicologico ai genitori della vittima. "La presidente Asia Maraucci si è messa in contatto con Ciro Salzano, direttore dell'Aias di Afragola, chiedendo la disponibilità ad offrire sostegno psicologico alla famiglia – fa sapere una nota –. La risposta dell'Aias è stata immediata e generosa: l'ente ha fatto sapere di essere pienamente disponibile a fornire, sin da subito, ogni forma di supporto psicologico utile ad accompagnare la famiglia in questo momento drammatico".