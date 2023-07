Marigliano, ragazza di 23 anni investita da un tir mentre fa jogging: è grave in ospedale a Nola

Marigliano (Napoli), 20 luglio 2023 – Grave incidente nelle prime ore della mattina a Marigliano dove una ragazza di 23 anni è stata investita da un tir mentre faceva jogging. La giovane è stata subito soccorsa e portata in ospedale a Nola dove è ricoverata in gravi condizioni.

Il camionista si è subito fermato

Da una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, intervenuti sulla strada Variante bis insieme al personale del 118, sembra che il camionista in transito si sia subito accorto dell’incidente, quindi si sia fermato ed abbia anche chiamato i soccorsi. La ragazza è stata trasferita all'ospedale di Nola in codice rosso ed è in pericolo di vita.

La strada Variante bis di Marigliano dove è avvenuto l’investimento è già stata più volte segnalata come pericolosa e in diversi punti sono stati eseguiti interventi per ridurne i rischi.

notizia in aggiornamento