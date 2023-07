Mare verde a Napoli, cosa sta succedendo nel golfo: alghe o liquami? Le immagini dei droni

Napoli, 10 luglio 2023 – Il mare di Napoli si colora di verde, una grande chiazza anomala ha invaso la costa dal Beverello a Mergellina. Un’inquietante colorazione ha invaso da giorni il golfo partenopeo, dove le acque hanno assunto una strana colorazione: un verde scuro che, a tratti, vira a una tonalità marrognola. Gli esperti al lavoro per scoprire le cause anche se l’ipotesi più probabile potrebbe essere legata all’ondata di caldo e ai cambiamenti climatici. A preoccupare non è solo il colore del mare, ma anche “la presenza di grandissime macchie di schiuma e liquami”, secondo quanto segnalato dal consigliere comunale Fulvio Fucito.

Schiuma e liquami

Il Comune è già stato avvertito con una nota, inviata dal consigliere comunale Fulvio Fucito, che ha segnalato “in tutto il Golfo di Napoli, e in particolar modo nei pressi del Molo Beverello, la presenza di grandissime macchie di schiuma e liquami”. Ma non solo. “A tutela della pubblica incolumità – ha scritto il consigliere – si richiede un immediato intervento risolutivo, atteso che con il passare delle ore la zona interessata dal fenomeno tende ad estendersi"

Il parere dei biologi

Nelle scorse settimane c’erano state le prime avvisaglie di questo strano fenomeno, biologi marini e ricercatori avevano parlato di ‘boom fitoplanctonico’, ovvero una fioritura rapida e improvvisa di alghe unicellulari. Un fatto del tutto naturale ma che, associato alla luminosità delle giornate estive e alle immissioni in mare di azoto e fosforo attraverso gli scarichi da terra, hanno creato l’effetto verde. La chiazza verde è stata filmata anche dai droni, che dall’alto hanno ‘certificato’ le vaste dimensioni dell’area verde, che si estesa anche per diversi chilometri.

Scarichi fognari in mare

Il ristagno delle acque di fogna scaricate in mare dagli scarichi straripanti dopo le ultime piogge, hanno fatto aumentare a dismisura le alghe in mare, nutrendole con sostanze che hanno avuto l’effetto di un concime. Azoto e fosforo si sono riversati in mare, trasportati nel golfo dall’acqua piovana colata dai terreni agricoli. Un quadro complicato a cui si è aggiunto il ristagno del mare dovuto all’assenza di ventilazione per effetto dell’anticiclone africano di questi ultimi giorni.

Arpac: attese le analisi dei campioni

L’agenzia regionale Arpac ha effettuato i prelievi in acqua e i campioni verranno analizzati nelle prossime ore. I tecnici avrebbero escluso l’ipotesi dello sversamenti in mare di scarichi fognari dal sistema di San Giovanni a Teduccio, visto che il travaso per il ‘troppo pieno’ scatta solo durante le piogge eccezionali. Ma così non è stato nei mesi scorsi, tanto da convincere i biologi sull’aumento in mare di sostanze ‘gradite’ dalle alghe. Arpac sta verificando il funzionamento dei depuratori di Napoli Est a Ponticelli e di Cuma, entrambi gestiti dalla Regione.