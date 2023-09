Marcianise, incidente sul lavoro: operaio di 53 anni muore schiacciato da un macchinario

Marcianise (Caserta), 6 settembre 2023 – Incidente mortale sul lavoro a Marcianise dove, ieri sera verso le 22, in un’azienda di lavorazione di lamine di metallo un operaio di 53 anni è rimasto schiacciato da un macchinario. Sono in corso gli accertamenti da parte degli inquirenti per comprendere la causa dell’incidente. La vittima è Giuseppe Borrelli di 53 anni, nato in Svizzera e residente a Pignataro Maggiore.

Cosa è accaduto

Da una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto poco prima delle 22 in uno dei capannoni della ditta Comet Sud, nella zona industriale di Marcianise: l’operaio 53enne stava svolgendo il suo turno serale all'interno dei locali verniciatura, quando è stato schiacciato da un carrello meccanico sopraggiunto da dietro. L’uomo ha riportato numerose fratture e all’arrivo dei soccorsi del 118 era già deceduto. La salma è stata sequestrata, su disposizione del magistrato di turno, e portata all’istituto di medicina legale dell’ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta dove sarà eseguito l’esame autoptico.