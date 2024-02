“La mamma esce con un altro uomo”: 28enne picchia i figli e minaccia il marito con le forbici per nascondere le relazioni extraconiugali

Sant’Antimo (Napoli), 13 febbraio 2024 – "Papà, la mamma esce con un altro uomo”. E la mamma, una 28enne di Sant’Antimo, per impedire ai due figli piccoli di 6 e 9 anni di rivelare al marito le sue relazioni extraconiugali li picchiava. Fino a ieri, quando dopo aver scoperto che i bambini avevano parlato al padre dell’incontro avuto nella mattina con un altro uomo, oltre alle botte, la donna ha preso un paio di forbici e ha iniziato a minacciare la sua famiglia, costringendo il papà coi due figli a fuggire nel cortile condominiale. È quanto è successo ieri pomeriggio a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, dove la mamma 28enne incensurata è finita in manette.

L’arresto della mamma

I carabinieri hanno accertato che la donna, armata di forbici, ha spinto il consorte e i suoi due figli a scappare di casa, dopo l'ennesima confidenza fatta dai bimbi al papà. I militari dell'arma, intervenuti dopo una segnalazione, hanno poi scoperto che già in passato la 28enne aveva picchiato i figli - causandogli lesioni refertate da personale medico - proprio per evitare che riferissero al padre le sue relazioni extraconiugali. L'aggressione che ha portato all'arresto è scattata nel pomeriggio di ieri, dopo avere scoperto che i suoi figli avevano di nuovo riferito al marito che in mattinata si era vista con un altro uomo: armata di forbici ha inseguito marito e figli fino al cortile condominiale. Ora è stata portata nel carcere femminile di Pozzuoli mentre i bambini sono affidati al padre.

