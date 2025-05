L’omicidio di Martina Carbonaro, mamma Fiore: “Chi ti ha fatto del male pagherà”

Afragola (Napoli), 28 maggio 2025 – “Chi ti ha fatto del male pagherà”. Promette giustizia alla figlia Fiorenza Musa, per tutti Fiore, la mamma di Martina Carbonaro, uccisa dall'ex fidanzato a soli 14 anni. “Vola in alto, ora starai con i miei genitori, tu sei stata importante e lo sarai per sempre”.

Musa aveva denunciato la scomparsa della figlia lunedì sera. Aveva anche condiviso sui social l’ultima foto postata da Martina qualche ora prima: un selfie allo specchio in posa.

Martina Carbonaro in una foto diffusa dalla madre dopo la scomparsa

Martina era uscita di casa alle sette, per un gelato con un amica, ma non è mai rientrata. L’ansia in casa Carbonaro è salita presto. Martina era sempre raggiungibile e che il suo cellulare squillasse a vuoto non faceva presagire niente di buono. La ragazza era stata vista salire sullo scooter dell’ex fidanzato ma nessuno avrebbe mai pensato a un orrore simile.

Il corpo di Martina è stato trovato ieri sera chiuso in un armadio di un edificio abbandonato vicino all’ex stadio Moccia di Afragola, la testa scassata da un oggetto contundente. Il 19enne è stato rintracciato e interrogato: ha confessato tutto. Ha detto che non sopportava la fine della loro storia. Un copione, purtroppo, già sentito.

I vicini di casa in lacrime

Nel condominio dove è cresciuta la 14enne nessuno di dà pace. "Non dormiamo da giorni”, dice in lacrime Bruno Rota, un anziano condomino che ha visto crescere Martina, che frequentava il primo anno della scuola superiore che si trova sul Rettifilo. Davanti alla palazzina cinque, sei persone con gli occhi incollati agli smartphone per seguire gli sviluppi della vicenda. "Non abbiamo parole e non abbiamo più lacrime”', dicono. "Siamo stati tutti in angoscia dalla serata di lunedì ma mai avremmo immaginato che finisse così. Non meritava tutto ciò”.

C’è chi ha visto uscire Martina lunedì sera. "Andava di fretta. Le ho detto: 'che fai non mi saluti?' –racconta Giovanni, il custode dello stabile commosso – Lei è tornata indietro e mi ha salutato”. Era “una ragazza solare, sempre molto cordiale”.

Il sindaco: “Barbarie”

“E' una immane tragedia che sconvolge la nostra comunità - dice il sindaco di Afragola Antonio Pannone - attonita di fronte alla barbarie di chi non ha rispettato la libertà e la dignità di una giovanissima donna”.