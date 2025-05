Maltrattamenti ai bimbi, indagata e sospesa maestra di un asilo nel Napoletano

Napoli, 23 maggio 2025 – Maltrattamenti sui piccoli alunni di una scuola d’infanzia. Questa l'accusa per una maestra della provincia di Napoli, che ora è indagata. I carabinieri della compagnia di Marano hanno dato anche esecuzione a una misura cautelare interdittiva emessa dal gip del tribunale di Napoli Nord, disponendo che la donna non possa insegnare per un anno.

Le indagini sono partite dopo le denunce di alcuni genitori che avevano riscontrato comportamenti anomali ma soprattutto timori e ansie dei propri figli, poco inclini ad andare a scuola, ritornati 'normali' dopo averli trasferiti in un altro istituto. Sono quindi scattati gli accertamenti, portati avanti tra i mesi di ottobre e dicembre dell'anno scorso, da cui è emerso che la maestra d’asilo era violenta e vessava i bambini sia con aggressioni verbali sia fisiche (minacce e percosse). Da qui il provvedimento che la sospende dall’insegnamento per 12 mesi.