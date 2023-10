Maltempo a Napoli, il nubifragio paralizza la città: ritardi e cancellazioni sulle linee ferroviarie vesuviane e cumane, traffico in tilt

Napoli, 21 ottobre 2023 – Disagi sulle strade, ritardi e cancellazioni sui mezzi pubblici, causati dal forte nubifragio che ha colpito Napoli e provincia: il maltempo ha creato numerosi problemi fin dalle prime ore della mattina, con numerosi allagamenti sulle strade che hanno mandato il traffico in tilt. Colpita soprattutto la circolazione ferroviaria locale interrotta in più punti. In particolare, difficoltà vengono segnalate per gli utenti che si servono dei treni della Circumvesuviana. Per l’allagamento della stazione di Scafati è stato istituito un servizio di bus sostitutivi tra Poggiomarino e Pompei.

Interrotta la linea Napoli-Poggiomarino

Come fa sapere Eav, l'Ente Autonomo Volturno srl, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico, attraverso i suoi canali di informazione “a causa delle avverse condizioni meteorologiche sulla linea Napoli-Poggiomarino, la tratta tra Scafati (Salerno) e Poggiomarino (Napoli) è interrotta”. Per questo motivo, i convogli in partenza da Napoli limitano a Pompei, mentre quelli per Napoli effettuano partenza da Pompei Santuario. Per le stesse ragioni la corsa delle 10:06 da Poggiomarino per Napoli è stata cancellata.

Funivia del Faito sospesa

Eav ha anche comunicato diversi ritardi e interruzioni su altre linee per le avverse condizioni del tempo. Sulla linea Cumana sono stati soppressi i treni 9084 delle 08:41 da Montesanto per Torregaveta e il 9093 delle 09:34 da Torregaveta per Montesanto. La Funivia del Faito ha sospeso il servizio dalle 9.45, mentre dalle 11.30 circa per le Linee Vesuviane, a causa allagamento della stazione di Scafati ed interruzione del servizio ferroviario, è stato disposto servizio bus sostitutivo sulla tratta Poggiomarino - Pompei santuario.