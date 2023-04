Maltempo, grandine e neve a Napoli e sul Vesuvio: stop aliscafi per le isole /VIDEO

Napoli, 14 aprile 2023 - Vetta del Vesuvio innevata e stop ai collegamenti marittimi veloci nel golfo di Napoli. Sono gli effetti del maltempo che da ieri sera sta interessando il Napoletano, capoluogo compreso, e che ha fatto registrare un peggioramento nelle prime ore del mattino di oggi. Le compagnie di navigazione hanno sospeso le corse degli aliscafi tra i porti della terraferma di Napoli, Pozzuoli e Sorrento e le isole Ischia, Procida e Capri. Effettuano le corse i traghetti. Neve sul Vesuvio, con la vetta del vulcano che questa mattina si presenta bianca anche se poco visibile da Napoli a causa della nuvolosità.

Il deputato Francesco Emilio Borrelli, spesso un punto di riferimento per i napoletani, ha pubblicato immagini e video che gli sono stati inviati, con commenti di vera sorpresa: in un video si vede la grandinata di questa mattina a Posillipo e neve e ghiaccio sulla strada. Anche via Petrarca è imbiancata. Per Napoli si tratta sicuramente di fatti anomali, specie in questa stagione.