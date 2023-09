Violento nubifragio nel Napoletano: strade come fiumi in piena. Danni in tutta la Campania: foto e video

Napoli, 23 settembre 2023 – Strade come fiumi in piena a Marano. Allagamenti anche a Giugliano, Qualiano e Napoli. Sono solo alcuni dei danni causati dal nubifragio che si è abbattuto questa mattina nel Napoletano, dove la pioggia e le forti raffiche di vento hanno creato allagamenti e fatto saltare i tombini. Ma la situazione rischia di peggiorare in tutta la regione. Volontari al lavoro nelle province di Napoli, Benevento e Caserta.

“Le precipitazioni, al momento, stanno determinando – si legge in una nota della protezione civile – allagamenti e situazioni di criticità in gran parte della Campania”. I telefoni dei vigili del fuoco stanno squillando da questa mattina, numerose le richieste di intervento da parte dei cittadini. Ecco dove. Intanto la protezione civile ha prorogato l’allerta fino alle 9 di domani mattina, domenica 24 settembre. E alle 5.18 nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei: magnitudo 2.1, con epicentro a 2 km di profondità.

Stamattina un violento nubifragio si è abbattuto su Marano di Napoli, a una decina di chilometri dal capoluogo campano. L’acqua è arrivata all’improvviso, facendo saltare la rete fognaria. E in poco tempo le strade si sono trasformate in fiumi in piena. Ecco le immagini choc.

Squadre di volontari, in raccordo con la sala operativa regionale della protezione civile, sono in azione in tutti i territori raggiunti dalla nuova ondata di maltempo. La protezione civile ha prorogato l’allerta meteo e inviato il pronto intervento nei luoghi dove si sono registrate situazioni di criticità. Ecco dove: Bacoli, Torre del Greco, Cercola, Terzigno, Pollena Trocchia e Somma Vesuviana in provincia di Napoli; Caserta, Carinaro, Casal Di Principe, Macerata Campana, Portico di Caserta, Lusciano, Santa Maria Capua Vetere e Piana di Monteverna, in provincia di Caserta; Solopaca e Pontelandolfo in provincia di Benevento.

A Napoli è stata chiusa la stazione della metropolitana di piazza Garibaldi a causa degli allagamenti. Bloccato anche il traffico su via Doganella per un tombino saltato in direzione piazza Carlo III. Allagamenti nelle zone di Poggioreale e Barra. Anche in via Stadera viabilità in tilt: qui il ponte non è transitabile. La situazione è in rapidità di evoluzione: attesi altri temporali con possibili grandinate, fulmini e raffiche di vento.