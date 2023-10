Maltempo in Campania, prorogata l’allerta “gialla” fino a domani: in arrivo altri temporali improvvisi, grandine e fulmini

Napoli, 21 ottobre 2023 – Allerta maltempo fino a domani pomeriggio a Napoli e in Campania. Dopo il nubifragio che ha colpito questa mattina Napoli e provincia, causando numerosi disagi sul traffico e il trasporto pubblico, la Protezione civile della Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali fino alle 15 di domani, domenica 22 ottobre. Nella giornata di oggi e fino alle 6 di domani mattina potranno ancora verificarsi temporali improvvisi e intensi a rapidità di evoluzione anche associati a grandine e fulmini. Le precipitazioni, in attenuazione dalla serata odierna, dalle 6 di domani mattina diverranno a scala locale ma potranno comunque assumere carattere di rovescio o temporale. Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico anche in assenza di precipitazioni.

Rischio allagamenti, dissesti e raffiche di vento

"Sono possibili conseguenze al suolo come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, frane e caduta massi ma anche fenomeni di dissesto dovuti alla saturazione dei suoli - continua la nota della Protezione civile -, si ricorda ai Comuni di mantenere attivi i Coc (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. In considerazione della possibile grandine e della presenza di raffiche di vento si raccomanda la massima attenzione ad assicurare la corretta tenuta delle strutture (anche mobili e temporanee) e del verde pubblico. Prestare attenzione agli avvisi diramati dalla Protezione civile regionale".

