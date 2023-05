Maltempo Campania, allerta arancione: scuole, parchi e cimiteri chiusi

Napoli, 15 maggio 2023 - Allerta meteo di colore 'arancione' della Protezione civile, da questa sera lunedì 15 maggio alle 21 e per le successive 24 ore, su diverse zone della Campania, dove è in vigore un'allerta 'gialla'. Sono tanti i Comuni campani in cui i sindaci stanno decidendo di tenere chiuse scuole, parchi cittadini e cimiteri.

Si prevedono, in particolar modo sulla fascia costiera e sulle isole, temporali di intensità anche forte, venti localmente forti prevalentemente meridionali, con raffiche, mare agitato o molto agitato, con mareggiate lungo le coste esposte. Diversi gli scenari che potrebbero verificarsi al suolo: frane e colate rapide di fango, allagamenti, possibili voragini per fenomeni di erosione, scorrimento delle acque nelle sedi stradali e fenomeni di rigurgito delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse, ruscellamenti, instabilità di versante.

Allerta arancione: ecco dove

Per 24 ore a partire da questa sera il territorio campano si dividerà in: Arancione: Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento.

Giallo: Alto Volturno e Matese, Alta Irpinia e Sannio e Tanagro dove comunque si verificheranno temporali anche intensi con possibili fenomeni di dissesto idrogeologico. La Protezione civile raccomanda ai sindaci di attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e tutte le misure previste dai rispettivi piani comunali di protezione civile per prevenire, mitigare e contrastare il rischio idrogeologico e di prestare la massima attenzione anche alle comunicazioni ai Comuni da parte della sala Operativa della Protezione Civile.

Scattano i divieti a Napoli, scuole chiuse

A Napoli, i parchi cittadini resteranno chiusi, così come il Pontile Nord di Bagnoli, e sarà interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine. Gli accessi al complesso monumentale di Castel Nuovo e al suo museo civico resteranno interdetti al pubblico nella giornata di domani.

Nel Napoletano, scuole chiuse, a Ischia, a Lacco Ameno, a Casamicciola Terme, a Sorrento, a Meta, a Piano di Sorrento, a Quarto, a Massa Lubrense, a Procida, a Monte di Procida, a Villaricca, a Sant'Antimo, ad Arzano, a Qualiano, a Pozzuoli, a San Giorgio a Cremano, a Torre Annunziata, ad Afragola, a Giugliano , a Castellamare di Stabia, e a Frattamaggiore.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha inoltre ordinato per domani 16 maggio la chiusura dei cimiteri cittadini. E' consentito esclusivamente l'accesso all'ipogeo comunale Cimitero Nuovissimo delle urne cinerarie e dei feretri per le operazioni di polizia mortuaria, nonché l'accesso delle maestranze della Società Edison, ove ciò si rendesse necessario per il ripristino degli impianti elettrici, nonché dei Vigili del fuoco.

Nel Salernitano

Nel Salernitano, istituti scolastici chiusi a Salerno, a Battipaglia, a Corbara, a Nocera Superiore, a Nocera Inferiore, a Sarno, a Cava de' Tirreni, a Castel San Giorgio, a Pagani, a Sant'Egidio del Monte Albino, a Roccapiemonte, ad Angri (lo anticipa il sindaco sui social), a San Valentino Torio, a Fisciano, a Vietri sul Mare, a Sapri, a Pellezzano, a Scala, a Santa Marina, a Maiori, a Siano. Nel Casertano, scuole chiuse, tra gli altri, a Succivo, ad Aversa, a Villa Literno, a Casaluce, a Carinaro, a Casal di Principe.

A Benevento, il sindaco Clemente Mastella, in un post social di oggi pomeriggio, ricorda che "ad ora la nostra area climatica di Benevento secondo la protezione civile è gialla. Monitoriamo se dovesse esserci una allerta più forte".