Maltempo, vento a 40 nodi e onde di 2,8 metri sul golfo di Napoli: aliscafi fermi per Ischia e Procida, cancellati anche numerosi traghetti

Napoli, 5 novembre 2023 – Il maltempo sferza in golfo di Napoli dove il forte vento di libeccio che soffia in queste ore ha raggiunto punte anche di 40 nodi e sta provocando grandi difficoltà nei collegamenti marittimi. Disagi in particolare sulle linee per Ischia e Procida, con numerose corse cancellate per le pessime condizioni del mare.

Cancellazioni per linee veloci e traghetti

Sospese tutte le linee dei mezzi veloci, sia dal Molo Beverello che da Pozzuoli; a causa del mare agitato (con onde che in mattinata potranno raggiungere i 2,8 metri di altezza) sono stati cancellati anche numerosi collegamenti effettuati dai traghetti: le navi restano ai porti con gli ormeggi rinforzati. La regolarità dei servizi di collegamento resta incerta per il resto della giornata viste le previsione meteorologiche non favorevoli.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui