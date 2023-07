Malattie rare in Campania, 30mila pazienti nel registro regionale. Limongelli: “Dato sottostimato”

Napoli, 10 luglio 2023 – Trentamila pazienti iscritti nel registro regionale delle malattie rare, ma il dato reale potrebbe essere molto più alto. È la fotografia della situazione sanitaria in Campania, dove un terzo dei malati con patologie rare è curato tra l’ospedale Federico II di Napoli e l’azienda dei colli.

"Un dato epidemiologico largamente sottostimato – avverte Giuseppe Limongelli, direttore del Centro di coordinamento malattie rare in Campania – molti casi sono diagnosticati con notevole ritardo, fino a dieci o addirittura 20 anni. Si tratta spesso di patologie che solo in età adulta vengono ricondotte a un deficit genetico e che, se riconosciuto precocemente dopo la nascita con lo screening neonatale, hanno spesso cure efficaci e che in alcuni casi portano alla completa guarigione". Il 20% dei pazienti inseriti del registro della Campania arriva da altre regioni.