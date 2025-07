Lite durante la partita di calcio in un camping, accoltellato quindicenne nel Napoletano

Napoli, 25 luglio 2025 – Una partitella di calcio tra giovanissimi in un luogo di villeggiatura, gli animi che si accendono, la lite e, infine, le coltellate. È accaduto ieri sera al camping Liternum a Giugliano in Campania (Napoli), nella frazione di Varcaturo. La vittima è un ragazzino di 15 anni, colpito con un fendente all'addome e trasportato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è stato operato d'urgenza per la perforazione del fegato.

Dalla ricostruzione, fatta dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia locale, è emerso che, dopo una partita di calcio, c'è stata un'accesa discussione tra ragazzini ospiti della struttura e che uno di questi ha estratto un coltello per poi ferire la vittima. Le indagini dei militari hanno permesso di ricostruire la vicenda e di risalire all'identificazione dell'aggressore: un diciottenne incensurato, che nel frattempo era tornato a casa con la propria famiglia per paura di ritorsioni da parte di amici e parenti del quindicenne. Il ragazzo, ma saranno approfondimenti investigativi a chiarirlo, sarebbe intervenuto per prendere le difese del fratello, coetaneo della vittima, estraendo un coltello a scatto che aveva nel marsupio. Durante la colluttazione è partito il fendente. Il giovane è stato quindi arrestato per tentato omicidio ed ora è in carcere in attesa di giudizio. La vittima è ricoverato in prognosi riservata.