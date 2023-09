Napoli, tutta la linea 1 della metropolitana ferma per un guasto: disagi per migliaia di pendolari. Sospetti su un furto di cavi di rame

Napoli, 15 settembre 2023 – Inizio giornata da incubo per i pedonali di Napoli che hanno trovato fermi tutti i treni della linea 1 della metropolitana. Disagi e affollamento si sono riversati su mezzi alternativi per spostarsi in città e sul traffico urbano. L’azienda dei trasporti Anm ha indicato la causa del disservizio in un generico guasto tecnico ma, anche se non c’è stata ancora la conferma ufficiale, sembra che i problemi siano dovuti al furto di cavi di rame, avvenuto nella notte nella zona tra Chiaiano e Piscinola.

L’annuncio della Anm

Dalle prime ore della mattina l’Anm di Napoli ha annunciato che venerdì 15 settembre l’intera tratta della metropolitana linea 1 è chiusa alla circolazione a causa di un guasto tecnico. L’azienda ha avvisato i viaggiatori di essere al lavoro per riparare il danno e ripristinare il servizio il prima possibile. La linea 1 è utilizzata quotidianamente da migliaia di persone e sono tanti i disagi per i viaggiatori ed i pendolari, in particolare sulla tratta servita dalla linea che collega Piscinola a piazza Garibaldi.