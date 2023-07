Ischia, allargamenti abusivi dei lidi, alcol ai ragazzini, marijuana e borseggiatori di turisti: controlli di fine luglio sull’isola

Isola di Ischia (Napoli), 30 luglio 2023 – Commercianti che vendono bevande alcoliche ai ragazzini, i gestori dei lidi che si “allargano” e occupano anche gli spazi demaniali, e poi spacciatori di marijuana e i borseggiatori dei turisti. É il risultato delle operazioni di controllo sull’isola di Ischia eseguite dai carabinieri del comando provinciale di Napoli nelle giornate di fine luglio per monitorare i flussi turistici in arrivo e in partenza presso i porti commerciali.

Alcol ai minori e lidi “allargati”

Durante le operazioni i militari hanno denunciato per i reati di somministrazione di bevande alcoliche a minori e occupazione abusiva di spazio demaniale il titolare di un locale in via Porto perché sorpreso a vendere alcolici a ragazzi che non avevano neanche 16 anni. L’imprenditore, inoltre, aveva occupato uno spazio del demanio marittimo nella zona portuale ulteriore rispetto alle concessioni che aveva già ottenuto. I carabinieri hanno poi denunciato un altro commerciante che aveva occupato abusivamente lo spazio demaniale vicino al porto. Anche lui aveva “allargato” il proprio spazio già concesso.

Marijuana e borseggiatori

Nei controlli ai turisti che arrivano in isola, i militari hanno segnalato alla prefettura un uomo che è stato trovato con 8 grammi di marijuana. A Barano d’Ischia, invece, i carabinieri del posto fisso Sant’Angelo hanno denunciato due persone - un uomo e una donna - ritenuti gravemente indiziati di furto aggravato. I carabinieri hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza grazie alle quali è stato possibile accertare che i due si sono resi responsabili del furto di una borsa di proprietà di una turista romana che era stata derubata all’esterno di un bar a Serrara Fontana, località Sant’Angelo. A Forio i militari della locale stazione hanno denunciato per detenzione a fini spaccio un cittadino 20enne di origini ghanesi che dopo un controllo a via Sorgero è stato trovato di sei dosi di marijuana. La droga era nascosta all’interno di un pacchetto di sigarette.

Ubriaco alla guida

Controlli anche al codice della strada con i carabinieri impegnati a Casamicciola terme dove uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Per lui un tasso alcolemico pari a 1,67 g/l e una patente ritirata. 156 i veicoli controllati e identificate 283 persone con 18 sanzioni al codice della strada tra cui emerge la guida senza casco.