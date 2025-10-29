Leonardo, la fabbrica del Fusaro si apre ai ragazzi

Napoli, 29 ottobre 2025 – Lo stabilimento Leonardo di Fusaro ha aperto le proprie porte accogliendo 67 piccoli ospiti, equamente divisi tra bambine e bambini, tra i 9 e i 12 anni — di cui circa metà provenienti dall’oratorio della Medaglia Miracolosa di Napoli, gli altri figli e figlie di dipendenti Leonardo — per una giornata all’insegna della scoperta, della curiosità e dell’apprendimento. Un modo per ampliare il perimetro e far conoscere il settore manifatturiero nelle sue nuove declinazioni e dimensioni, molto lontane dalla tradizionale immagine stereotipata della fabbrica. Nello stabilimento napoletano si è svolta l’ultima tappa di “Ad Astra – Costellazione Leonardo”, un progetto dedicato all’inclusione sociale ed educativa delle nuove generazioni, promosso da Leonardo in collaborazione con l’associazione no profit Il Cielo Itinerante APS. Il tour è parte del Piano di Sostenibilità di Leonardo e mira a rafforzare il legame del Gruppo con i territori e a promuovere la cultura scientifica e tecnologica tra bambine e bambini, avvicinandoli al mondo delle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), competenze chiave per costruire un futuro sostenibile e inclusivo.

La storia di Miriam a Patrizia

Il pomeriggio si è aperto con il saluto dei manager di Leonardo, per presentare le attività della Divisione Elettronica, che qui ha un proprio importante centro, e le eccellenze tecnologiche del sito di Fusaro. Successivamente, i volontari della Protezione Civile hanno tenuto un intervento dedicato alla sicurezza e alla prevenzione in caso di emergenze sismiche, tema molto sentito e importante sul territorio, proiettando brevi filmati e distribuendo materiale informativo ai piccoli ospiti. Momenti coinvolgenti sono stati quelli dedicati alle t estimonianze di Miriam e Patrizia, due giovani ingegnere impiegate nel sito che hanno raccontato il proprio percorso di studi e la passione che le ha condotte a lavorare in Leonardo. Le loro parole, sincere e appassionate, hanno suscitato grande interesse e numerose domande da parte dei bambini e delle bambine, affascinati dal mondo dell’innovazione tecnologica.

La fabbrica diventa un laboratorio

I piccoli partecipanti hanno alternato la visita alle aree produttive ai laboratori scientifici interattivi. Durante il tour, i tecnici di Leonardo hanno illustrato le principali attività dello stabilimento, mostrando alcune applicazioni di robotica, l’avveniristica camera anecoica utilizzata per il collaudo dei sistemi radar e presentando la simpatica mascotte “Diez”, un piccolo robot autonomo che ha accolto con entusiasmo i visitatori, rendendo l’esperienza ancora più memorabile. I divulgatori scientifici de Il Cielo Itinerante hanno invece guidato i bambini nei laboratori “Astrokids” ed “Earth in a Bubble”, proponendo esperimenti pratici e divertenti che hanno permesso di esplorare i principi della scienza e della tecnologia spaziale in modo inclusivo e stimolante. A seguire, una sessione interattiva dedicata alla sostenibilità, occasione di riflessione collettiva sull’importanza di un futuro più responsabile e del ruolo fondamentale delle tecnologie sostenibili per le protezione del Pianeta e delle persone.