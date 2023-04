Laurito: spogliarello per scudetto Napoli? "Non ci penso proprio"

Napoli, 26 aprile 2023 - Il Napoli potrebbe vincere lo scudetto, ma Marisa Laurito, napoletana doc, non si spoglierà. Lo ha detto in radiovisione a Rtl 102.5 con Francesco Fredella, Gianni Simioli e Francesco Taranto.

"Non è vero niente, non ci penso proprio. L'hanno detto gli altri, non ho più l'età per fare lo spogliarello. Cinquant'anni fa lo potevo fare, ma non l'avrei fatto lo stesso. Non so chi abbia messo in giro questa voce", ha detto ridendo la conduttrice e attrice napoletana.

Giorni fa durante una intervista rilasciata a Un giorno da pecora, l’attrice aveva dichiarato in vista della possibilità del Napoli di conquistare lo scudetto: “Non mi posso spogliare perché è passata l’epoca, forse 20 anni fa avrei potuto ancora farlo. E non mi posso neanche tingere i capelli di blu perché li ho già così. Forse potrei andare in giro per un mese avvolta nella bandiera del Napoli”.

Intanto a Napoli la febbre per i festeggiamenti continua a salire: domani, giovedì 27 aprile, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine della presentazione della sedicesima edizione del Campania Teatro Festival (in programma dall'8 giugno al 9 luglio), farà il punto sulla collaborazione della Regione per i festeggiamenti del Napoli Campione d'Italia.