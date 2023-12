Laura La Divina scomparsa, l’appello per la tiktoker a ‘Chi l’ha visto?’

Napoli, 14 dicembre 2023 – E’ scomparsa nel nulla Laura la Divina, la nota tiktoker napoletana si sarebbe allontanata da casa ieri pomeriggio intorno alle 17 e da allora nessuno sarebbe riuscito a contattarla, dato che il cellulare risulterebbe spento. Le segnalazioni hanno raggiunto anche la redazione di ‘Chi l’ha visto?’ su Rai 3. E’ stata la stessa conduttrice del programma, Federica Sciarelli, a lanciare un accorato appello: “Ci stanno telefonando in molti da Napoli per la scomparsa di Laura, molto conosciuta come ‘La Divina’. Dalle cinque del pomeriggio, ci dicono, si è allontanata da casa, ma sta attraversando un momento di fragilità e quindi sono molto preoccupati”. La Divina è una donna trans diventata molto conosciuta sui social anche grazie alla vicinanza con l’influencer napoletana Rita de Crescenzo.