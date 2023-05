Napoli, lampione carico di festoni cade sul gazebo al mercatino: tragedia sfiorata

Napoli, 3 maggio 2023 - Tragedia sfiorata a Napoli, nella città bardata a festa in vista della conquista dello scudetto per la squadra di Spalletti non mancano gli incidenti provocati dall’eccessiva euforia dei tifosi.

L’ultimo episodio in ordine di tempo si è verificato questa mattina al mercatino della Coldiretti in via Cervantes, dove uno dei gazebo dell’ortofrutta è stato investito dalla caduta di un palo dell'illuminazione stradale che, forse a causa del forte vento e del carico dovuto ai festoni per lo scudetto del Napoli, ha ceduto andando a sbattere su una delle tende gialle dove, appunto, si vende frutta, verdura e formaggi.

Staccati gli altri festoni dai lampioni

Una delle venditrici è stata leggermente colpita dalla struttura d'alluminio che ha frenato la caduta del palo. Sotto la tenda c'erano anche degli acquirenti che sono rimasti illesi. Subito dopo gli stessi venditori hanno provveduto, per maggior sicurezza del mercato a staccare tutti i festoni che erano attaccati su altri lampioni della strada.