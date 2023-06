Ladro di telefonini di 13anni, linciato in spiaggia dai bagnanti

Napoli, 24 giugno 2033 – É stato preso e linciato dai bagnanti di una spiaggia di Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, un giovane di 13 anni ritenuto responsabile dei ripetuti furti di zaini e telefonini ai loro danni verificatisi nei giorni scorsi.

L'episodio risale al pomeriggio di giovedì. In soccorso del ragazzo sono giunti due agenti della polizia municipale di Vietri sul Mare i quali - nei paraggi per i controlli dedicati alle spiagge e al lungomare - hanno notato il ragazzo a terra circondato da una decina di persone che lo aggredivano con calci e pugni.

Del fatto riferisce il quotidiano La Città di Salerno.

I vigili urbani, scesi dall'auto, hanno filmato la scena con le bodycam, intervenendo per fermare gli aggressori del ragazzo. Questi ultimi hanno indicato ai vigili nel ragazzo, forse assieme ad altri complici, l'autore dei ripetuti furti di zaini e telefonini che negli ultimi giorni si sono verificati sulla spiaggia vietrese.

Gli aggressori si sono dileguati, mentre il 13enne è stato preso in custodia dagli agenti, in attesa dell'arrivo dei Carabinieri. In caserma il ragazzo è stato identificato e denunciato, poi trasportato in ospedale per accertamenti e infine riaffidato ai genitori. Sono state avviate indagini per verificare se il ragazzo facesse parte di una gang dedita ai furti sul lungomare e sulla spiaggia di Vietri sul Mare.