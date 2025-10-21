La Juve Stabia, storia di fallimenti e rinascite

Napoli, 21 ottobre 2025 - Anche questa volta la Juve Stabia rinascerà. E' la caratteristica della storia della società campana, posta oggi in amministrazione giudiziaria per influenze mafiose. Nata nel 1907 a Castellammare di Stabia come Stabia Sporting Club, società fondata dai fratelli Romano e Pauzano Weiss, nel 1914 si affiliò alla FIGC Campania iniziò a disputare i campionati di Terza Categoria. Dopo la Prima Guerra Mondiale il club riprese a giocare grazie all’avvocato Vincenzo Bonifacio, poi nel 1920 grazie alla fusione con lo Sport Club War (club stabiese fondato l'anno prima), nel campionato di Promozione 1919-1920. Aderì quindi al C.C.I. e partecipò al campionato di Prima Divisione 1921-1922, massimo livello dell'epoca. Ma nel 1924 retrocesse in Seconda Divisione causa problemi economici, riprendendosi l'anno seguente.

Nel 1925-1926 scese in Seconda Divisione e vi restò fino al 1929. Ma i guai finanziari non erano finiti e retrocesse in modo volontario, cambiando il nome in Football Club Stabiese, fallendo definitivamente nel 1933.

Il club rinacque come A.C. Stabia, ripartendo dalla Terza Divisione. Nel 1945 vinse il Campionato campano anche grazie al contributo del calciatore Romeo Menti, a cui è dedicato lo stadio cittadino. Nel 1945 approdò in Serie B, ma il sogno durò poco perché l'anno seguente fu ultime e retrocesse in Serie C dove nella stagione 1952-1953 fallì nuovamente per inadempienze finanziarie.

Prese il suo posto a Castellammare di Stabia la S.S. Juventus Stabia, una società minore fondata nel 1935. La nuova società partecipò del 1953 al campionato di Promozione Campania (quinto livello del calcio italiano). Ancora una volta riuscì ad arrivare in Serie C, era il 1971, per poi ridiscendere due anni dopo in Serie D. Un su e giù, dalla D alla C2, fino al 1993, poi di nuovo in Serie C1.

Il nome A.C. Juve Stabia arriva nel 1996, quando la società modificò la ragione sociale, sfiorando la cadetteria nel 1999. Ma l'anno seguente retrocesse, e fallì nel 2001. Castellammare di Stabia rimase senza una squadra per un anno.

Nel 2002 fu affiliato un nuovo titolo sportivo in Terza Categoria che, fondendosi con quello del Comprensorio Nola originò il Comprensorio Stabia che poté ripartire dalla Serie D. Divenne Società Sportiva Juve Stabia nel 2003-2004 , regalandosi una promozione in Serie C2 e la Coppa Italia Serie D. Dopo anni tra D, C2 e C1, nel 2011 fu promossa in Serie B battendo in finale play off l'Atletico Roma.

La stagione 2011-2012 fu entusiasmante, la squadra, guidata dall'allenatore Piero Braglia, e con il bomber Marco Sau a quota 21 reti, arrivò al nono posto in Serie B, il suo miglior risultato dal 1907. La SS Juve Stabia resta in cadetteria per tre anni, per poi retrocedere

La promozione nuovamente in Serie B fu sfiorata nel 2014-2015, con un quarto posto e l'accesso ai play-off. Ma il sogno svanì subito al primo turno dopo perdendo ai rigori contro il Bassano. L'anno successivo arrivò decima, evitando i play-out. Nella stagione 2016-2017 fu quarta in Lega Pro, ed eliminata ai play-off dalla Reggiana. Stessa sorte nel 2017-2018, nella nuova Serie C, le vespe eliminarono la Virtus Francavilla nel secondo turno dei play-off, ma furono eliminati sempre dalla squadra emiliana. Di nuovo promossa in Serie B con due giornate di anticipo nella stagione 2018-2019. La squadra parte bene, ma la sosta forzata per la pandemia cambia le carte in tavola e al rientro precipita fino al penultimo posto e ritorna nella categoria inferiore.

Seguirono tre stagioni in terza serie, poi nell'annata 2023-2024 la squadra campana vince il girone C, conquistando una nuova promozione in Serie B con tre giornate d'anticipo e il record di punti nella storia del club.

In Serie B nel 2024 la Juve Stabia disputa il miglior campionato conquistando il quinto posto in classifica e la qualificazione ai Play-off promozione per la Serie A.