Juve Stabia, “tutta la gestione nelle mani della camorra”. Disposta l’amministrazione controllata

Castellammare di Stabia (Napoli), 21 ottobre 2025 – Disposta l'amministrazione controllata per presunte infiltrazioni mafiose per la società di calcio Juve Stabia, che milita nel campionato di serie B. Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, che ha richiesto il decreto insieme alla Procura e alla Questura di Napoli, parla di "un quadro generale preoccupante" e definisce "un caso scuola" la subordinazione del club alla camorra, in particolare ai clan D'Alessandro e Imparato. "Si tratta del terzo caso in Italia: prima della Juve Stabia ci sono stati analoghi provvedimenti per il Foggia Calcio e il Crotone Calcio", ha detto nel corso della conferenza stampa indetta dopo la disposizione dell'amministrazione controllata.

"Gli spostamenti della squadra, la sicurezza, il beveraggio, le gestione dei biglietti: tutto era nelle mani della camorra – ha aggiunto il procuratore di Napoli Nicola Gratteri –. La Juve Stabia è una società che milita in serie B e questo fa scalpore". Finanche la cosiddetta "cantera", cioé il settore giovanile, è risultata gestita da personale riconducibile alla camorra, ha rimarcato il questore di Napoli Maurizio Agricola. "Si tratta di un settore – ha spiegato – che veniva utilizzato "per acquisire consenso tra i minori per formarli a elementi di disvalore". "Nella passata stagione agonistica - ha sottolineato sempre il questore - sono stati emessi 38 daspo di cui due fuori contesto e ben 22 riguardavano i clan D'Alessandro e il gruppo Imparato".

"Anche il consuocero del boss D'Alessandro ha ricoperto la carica di presidente della società sportiva Juve Stabia – ha detto ancora Melillo –. Il mio ufficio ha la convinzione profonda che analoghi provvedimenti riguarderanno anche altre società in futuro: il quadro è davvero allarmante e non riguarda solo le regioni dove tipicamente sono radicate le mafie e non riguarda solo il calcio". Il procuratore nazionale antimafia ha anche ricordato che la presenza dei gruppi mafiosi ha prodotto "una degenerazione delle logiche che regolano le manifestazioni sportive: tutto questo crea un clima nel quale si possono verificare tragedie come quella di Rieti".