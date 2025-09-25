James Senese ricoverato in ospedale: è grave

Napoli, 25 settembre 2025 - Ore di apprensione nel mondo della musica e dello spettacolo: James Senese, 80 anni, è ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli. Il sassofonista napoletano, icona della musica e grande amico di Pino Daniele, si trova ricoverato nel reparto di Terapia intensiva per una polmonite e le sue condizioni di salute sono per il momento gravi.

James Senese è stato ricoverato d’urgenza nella serata di mercoledì 24 settembre a causa di una infezione polmonare. A complicare il quadro sanitario del musicista ci sono tanto alcune patologie pregresse quanto l’età avanzata.

Le prossime saranno giornate determinanti per capire come evolverà il quadro clinico e quali e quante saranno le possibilità di un rapido recupero da parte del musicista.

Quella di Gaetano Senese, vero nome di James Senese, è una carriera che va avanti dal 1961 e che di fatto non si è mai fermata. Otto dischi da solista, una serie di colonne sonore, una raccolta e diversi singoli. Oltre a una serie impressionante di album e progetti con varie formazioni. James Senese è da decenni uno dei sassofonisti e musicisti più talentuosi di tutta Europa. I suoi numerosissimi fan in queste ore sperano di poterlo rivedere presto sul palcoscenico.

Diverse sono, infatti, le date del suo tour previste per le prossime settimane. La prima fra tutte è quella del 19 ottobre all’Arci Bellezza di Milano. Il 25 ottobre è atteso al Teatro Forma di Bari, il 17 gennaio 2026 all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 7 febbraio 2026 il ritorno a casa, ovvero il concerto al Teatro Trianon di Napoli.