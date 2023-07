Napoli, istruttore di scuola guida abusivo: insegnava senza abilitazione

Napoli, 3 luglio 2023 – Faceva l’istruttore di scuola guida e insegnava perfino le regole del codice della strada, ma era un abusivo. È stato scoperto nel Napoletano un insegnante di un’autoscuola che lavorava regolarmente senza avere mai ottenuto l’abilitazione ministeriale. Quando i poliziotti hanno fatto irruzione in aula, l’uomo stava tenendo una lezione di teoria per il conseguimento delle patenti di guida di categoria A e B.

I poliziotti sono entrati mentre era in corso una lezione seguita da diversi allievi. L'istruttore, secondo quanto emerso dai controlli, non era in possesso dei prescritti requisiti abilitativi all'insegnamento, pertanto gli operatori della polizia stradale di Sorrento hanno sanzionato amministrativamente e segnalato alla Motorizzazione di Napoli l'uomo, insieme al titolare dell'autoscuola. Nei giorni scorsi, a Vicenza, è stata scoperta una collaboratrice scolastica che lavorava in nero dopo la scuola.