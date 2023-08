Ischia, travolge il tecnico del gas con lo scooter e poi sbatte contro un cancello: morto 58enne

Isola di Ischia (Napoli), 7 agosto 2023 – Incidente mortale stamattina ad Ischia dove il conducente di uno scooter ha perso la vita dopo essersi scontrato con un operaio della società Coop Gas. Verso le 8.30 la vittima stava percorrendo via delle Ginestre, a poca distanza dal centro di Ischia Porto: per cause sconosciute si è trovato davanti il dipendente della ditta di distribuzione domestica del gas e lo ha travolto. A seguito dello scontro è andato a sbattere con violenza probabilmente su uno dei pilastri che sorregge il cancello di una casa lungo via delle Ginestre.

I soccorsi

I due uomini sono rimasti esanimi sull'asfalto sino all'arrivo dei soccorsi ad opera del 118 ma mentre le condizioni dell'operaio sono sembrate non preoccupanti l'uomo alla guida dello scooter, un 58enne originario di Serrara Fontana, aveva già perso conoscenza. I sanitari del 118 hanno provato per molti minuti a rianimarlo ma purtroppo senza esito e verso le 9.15 ne hanno dovuto dichiarare il decesso. Si attendono ora le decisioni del magistrato di turno circa l'autorizzazione alla rimozione della salma ed alla eventuale autopsia; i rilievi del caso sono stati affidati al commissariato isolano della Polizia di Stato.