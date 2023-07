Notte violenta a Ischia, maxi rissa in discoteca: tre minorenni feriti dai fendenti. Il più grave è in ospedale

Napoli, 8 luglio 2023 – Movida violenta sull’isola di Ischia, scoppia una maxi rissa in discoteca: tre minorenni feriti. Bottiglie rotte usate come armi taglienti, notte da incubo sul lungomare di Casamicciola Terme. Le vittime sono state colpite con un oggetto appuntito a gambe e braccia da sconosciuti. Portati d’urgenza in ospedale, i ragazzi non sono in pericolo di vita. Il più grave è un minore del posto, colpito da un fendente profondo e ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno.

L’allarme è scattato all’alba, quando all’interno del locale sono scoppiati i primi tafferugli. I carabinieri sono intervenuti intorno alle 5 di questa mattina nella discoteca di Casamicciola. Ancora da ricostruire il movente e la dinamica. Sono in corso le indagini dei carabinieri. I militari stanno incrociando le testimonianze dei ragazzi presenti al momento dell’aggressione con le immagini delle telecamere di sicurezza del locale. Secondo alcune indiscrezioni, uno degli autori dell'aggressione sarebbe già stato individuato dagli inquirenti, segno che si tratterebbe di una persona del posto.

