Pranzi e cene al ristorante, 32 intossicati in un giorno in Italia

Roma, 15 settembre 2025 – Tre casi di intossicazioni alimentari in meno di 24 ore in diverse regioni. Una trentina di persone hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche e per 18 di loro si sono rese necessarie le cure in pronto soccorso. Uno è tuttora ricoverato. Tutti hanno avvertito malori dopo aver mangiato in diversi ristoranti.

Campobasso, 20 intossicati dopo il pranzo

Ma andiamo con ordine. Una ventina di persone sono rimaste intossicate ieri, domenica 14 settembre, dopo un pranzo in un ristorante di Riccia, in provincia di Campobasso. Tutte, a seguito di malore, hanno dovuto chiedere aiuto al 118 e alla Guardia medica. Per sei di loro è stato necessario il trasporto al Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, dove i medici hanno emesso la diagnosi di sepsi e gastroenterite. Per due intossicati, più gravi, è stato disposto il ricovero in ospedale. Sono in corso accertamenti sugli alimenti serviti a tavola.

A Napoli 10 in ospedale, ristorante sequestrato

Nel Napoletano, invece, 10 persone sono finite in ospedale dopo aver mangiato in un ristorante di Licola. Un cliente del locale è ancora ricoverato in osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita. carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti ieri in un ristorante per diverse segnalazioni di intossicazione alimentare. Ieri sera i carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti nel locale a seguito delle segnalazioni di intossicazione alimentare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nas e il personale della Asl, che hanno riscontrato gravi carenze igienico sanitarie. Il locale è stato posto sotto sequestro e il proprietario dell'attività denunciato.

A Sarzana sospetta sindrome sgombroide

Intossicati anche due clienti di un ristorante di Sarzana, nello Spezzino. Entrambi sono finiti al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea dopo aver mangiato tonno alla griglia. Il sospetto è che si tratti di sindrome sgombroide, un tipo di intossicazione causata dall'ingestione di pesce non conservato correttamente. Gli ispettori del Servizio veterinario si sono recati nel ristorante del centro storico di Sarzana dove i due intossicati avevano pranzato e, come si legge in una nota, hanno “rinvenuto nel frigorifero della cucina l'alimento sospettato di aver causato il malore. Le analisi di laboratorio, attualmente in corso – riporta l'azienda sanitaria – forniranno la prova della presenza nel pesce di istamina”. Al ristoratore è stata comminata una sanzione di 4.500 euro, salve eventuali responsabilità penali in caso di esito positivo delle analisi sui campioni di pesce prelevato.