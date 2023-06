Influencer e il bagno proibito nella Grotta azzurra a Capri: polemiche e video sui social

Napoli, 5 giugno 2023 - L’influencer che fa il bagno nella Grotta azzurra di Capri nonostante sia vietato fa scoppiare il caso.

Qualcuno filma e le immagini del tuffo proibito viaggiano in rete. Due forse tre, le persone che si immergono in acqua beffandosi dei divieti. Il video è stato condiviso, senza commenti, su Instagram da una modella-influencer, Nicole Ferragamo. Mentre Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra che ha segnalato il caso alle autorità competenti.

"Con il ritorno dell'estate - sottolinea Borrelli - riaffiorano anche le cattive abitudini di chi in mare non rispetta le regole, degli esibizionisti che utilizzano i social per dare il cattivo esempio. È il caso dell'influencer che fa il bagno nella Grotta azzurra di Capri, all'interno della quale è severamente vietato immergersi per una precisa ordinanza della Capitaneria di Porto di Napoli, ed esibisce l'eroica iniziativa come un trofeo sulla Rete”. "I comportamenti scriteriati - aggiunge l'esponente dei Verdi - possono costare caro in termini di sicurezza, e se diffusi per carpire l'attenzione di tanti, vanno sanzionati. Chi diffonde messaggi erronei deve risponderne e subire le conseguenze".

Il precedente

Non è questa la prima volta, e nemmeno la prima denuncia del deputato. Nel 2022, il ninfeo di Tiberio, era stato profanato da una turista influencer e designer di gioielli napoletana Rossella Catapano, con 82mila followers su Instagram, che aveva postato lei stessa sul suo profilo le immagini del bagno e la nuotata nelle acque della Grotta. Anche in quel caso Borrelli condannò pubblicamente il fatto.